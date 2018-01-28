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Эксперты порекомендовали быть осторожными из-за полнолуния 31 января в связи с вероятностью головных болей и проблем с давлением. Специалисты советуют не выходить на работу, а едва какое недомогание, сразу обращаться к медикам, по информации «Версия Инфо».

31 января Луна будет довольно близко по отношению к Земле. Расстояние составит всего 43 тысячи километров. В рамках космических масштабов это не такие уж катастрофические пределы, но всё равно весьма значимо. Цветовая гамма Луны станет кроваво-красной. По словам астрономов, это особое явление, которое не так часто можно увидеть. В связи с орбитальными световыми волнами может показаться, что дальше спутник Земли приобретёт бледный голубоватый оттенок, хотя на самом деле ничего не изменится.

Возникнут сильные магнитные бури, потому у восприимчивых к погоде людей заболит голова, а также может скакать давление. Позже близко к Земле будут подходить и другие планеты, однако из-за их влияния человеческому организму ничего не будет.