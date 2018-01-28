Учёные разработали технологию для увеличения производительности электроники

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Специалисты из Саутгемптонского университета в Англии разработали технологию для большей производительности электроники. В её основе мемристоры, у которых несколько изменили состав, сделав другим сопротивление.

По словам профессора Темиса Продромакиса, это открытие будет актуально уже через несколько лет, когда начнёт увеличиваться инфраструктура Интернета вещей. Там будет более 200 миллиардов взаимосвязанных устройств, что даст объём данных, которые без новейших технологий обработать не получится, как сообщает VistaNews.

Исследователи отмечают, что именно эксперименты с мемристорами, которые считают альтернативой транзисторам, помогут справиться с современными мощностями. Они более простые, меньше употребляют энергии, а также могут сохранять данные, «запоминая» сумму заряда. Новая технология позволит хранить в 4 раза больше памяти, чем было известно ранее, в связи с чем определённые свойства мемристоров меняются, повышая его производительность.