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Уфологи: Астронавты Apollo 11 столкнулись с пришельцами на Луне

Сегодня, 13:51

Американские уфологи нашли уникальные записи с корабля Apollo 11, который первый доставил людей на Луну. По словам охотников за НЛО, астронавты тогда впервые столкнулись с живыми пришельцами.

Уфологи из США заявляют, что прослушав уникальную пленку с Apollo 11, можно сделать неоспоримые выводы о том, что первые люди Нил Армстронг и Базз Олдрин, которые ступили на спутник Земли – Луну, впервые столкнулись с настоящими пришельцами. По словам уфологов, астронавты обсуждали огромные кратеры, внутри которых и обитали инопланетные существа.

Американский аналитик Кристофер Филлипс утверждает, что больше представителям NASA нет смысла скрывать реальность существования инопланетных гуманоидов от человечества, так как конспирологи обнаружили уникальное доказательство, что пришельцы живут на других планетах.


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