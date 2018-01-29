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Для лечения мозга создана специальная игла

Сегодня, 00:30

Для лечения различных заболеваний мозга учёными создана специальная игла. При толщине в человеческий волос, она сможет доставить лекарства в самые глубинные его части.

Помимо того, с помощью сверхтонкой иглы специалисты смогут контролировать симптомы, которые могут привести к болезни Паркинсона или слабоумию.

Новый инструмент удалось создать специалистам, работающим в Массачусетстком университете технологий. Учёные пытались создать имплантант с диаметром, не превышающим толщину человеческого волоса.

Игла будет доставляться в любую часть человеческого мозга с помощью дистанционного управления и нести в себе необходимые для лечения лекарства.

До настоящего времени её испытания проводились лишь на животных. Поскольку все они завершились успехом, теперь новая технология будет опробована на людях.

Длина иглы до 10 сантиметров. Её толщина – 150 мкм. При этом внутри неё ещё несколько трубочек более малого диаметра. Изготовлено устройство из нержавеющей стали.

С помощью изобретения можно доставлять в глубины мозга одновременно несколько различных лекарств. Данный способ, полагают учёные, будет намного более эффективным, в сравнение с внутривенным введением препаратов.


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