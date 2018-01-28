Богатство влияет на ожирение: Полнота является инфекцией социальной среды

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Группа американских ученых изучили феномен ожирения и пришли к выводу о том, что проблемы с лишним весом могут быть вызваны не только внутренними, но и внешними факторами. Так, медицинские работники совместно с экспертами в области экономики начали наблюдать за семьями из Соединенных Штатов, которые проживают на территориях военных баз в условиях частичной изоляции. Эксперты отметили, что очень сложно отделить наследственный фактор ожирения от социального, однако ученым это удалось, пишет science alert.

Так эксперт из Южно-Калифорнийского университета Алекса Датар и ученый из RAND Corporation Нэнси Никосия сообщили, что они наблюдали за 1300 семейных пар, а также 1111 подростками из 12 военных баз Америки. Объектом исследования было не только факт ожирения у респондентов, но и их социальные связи после контроля для общих построенных сред. Анализ данных был проведен в период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года.

Им удалось установить, что факт существования избыточного веса у подопечных варьировался от момента географической расположенности военных баз (21% в Колорадо и 38% в Луизиане). Вместе с тем показателем к увеличению массы тела пациентов являлось и социальное положение респондентов, а также период, который они пребывают в данной группе. Чем выше звание военных, тем большая склонность к ожирению. Районы, в которых находится большее количество заведений, предоставляющих возможность приобретения фаст-фуда, населяют люди, которые страдают избыточным весом, отметили эксперты.

«Хотя это исследование не может окончательно исключить роль общих сред с доступными мерами, эти данные позволяют предположить, что другие механизмы могут также работать», - пишут в своей статье Алекса Датар и Нэнси Никосия. Следующим этапом в изучении вопроса избыточной массы тела является совмещение данных о географическом факторе и социальных коммуникациях людей с ожирением. Специалисты утверждают, что возможен вариант опровержения информации. На данном этапе исследовании факта ожирения эксперты называют лишний вес социальной инфекцией, которая ничем не уступает по характеристикам курению и алкогольной зависимости, пишет Аma network.