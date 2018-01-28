NASA опубликовало снимок звездного скопления в созвездии Парус

Сегодня, 13:20

Сотрудники NASA опубликовали снимок невероятного звездного скопления NGC 3201 в созвездии Парус, который был сделан при помощи орбитального телескопа Hubble.

На фотографии запечатлено шаровое звездное скопление NGC 3201, расположенное на дистанции в 16 тысяч световых лет от поверхности нашей планеты по направлению к южному созвездию Парус. Это скопление звезд было зафиксировано учеными еще в 1826 году, но до сих пор специалисты не смогли разгадать загадку его возникновения. Астрономы утверждают, что шаровые скопления звезд – одни из самых древних известных во Вселенной, и формирование их произошло еще в начале формирования различных галактик. Они представляют собой кластер из сотен тысяч звезд, все они связаны друг с другом при помощи сил гравитации.

Недавно ученые зафиксировали черную дыру, расположенную в центре NGC 3201. Обнаружить ее удалось благодаря странной траектории перемещения звезд, которые кружили вокруг огромного спутника. Отмечается, что скопления обладают рядом особенностей, делающих их уникальными среди более 150 подобных явлений в пределах Млечного Пути. Например, NGC 3201 имеет невероятно высокую скоростью относительно Солнца, а орбита его ретроградна, что дает возможность очень быстро двигаться к центру галактики.