Исследователи при помощи Google Maps определили координаты НЛО в Аргентине

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Исследователи обнаружили координаты НЛО в Аргентине, используя сервис Google Maps. Об этом стало известно изданию "Версия".

Группа теоретиков приводит доказательства того, что в аргентинтской Тьерее рсположился инопланетный летающий объект. На электронных картах Google они заметили странный участок земной поверхности, который, по их предположению, является замаскированным космическим кораблем. Согласно наблюдениям, он вращался вокруг своей оси и эпизодически исчезал из виду. Аномалия зафиксирована в координатах 34 ° 15'07.8 южной широты и 58 ° 49'47.4“ западной долготы.

В ответ на это известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что в Аргентине наблюдается очень большое количество НЛО, по сравнению с другими областями земного шара. Он считает, что подобным образом пришельцы пытаются скрыть от человечества проход на свою базу.

Помимо этого, результаты изучения территории Аргентины позволили заметить ещё одну часть земли в форме идеального круга. Эксперты думают, что там скрывается спиралевидный НЛО.