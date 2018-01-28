Уфологи: На МКС камеры зафиксировали город, парящий над Землёй

Сегодня, 12:15

Уфологи, изучая снимки, полученные камерами МКС, зафиксировали парящий над Землёй город. Его площадь, по их расчётам, составляет несколько сот квадратных километров.

Альтернативные исследователи космоса полагают, космический город возникает во время, когда активизируется особый телепорт, но данная информация от человечества тщательно скрывается.

В подтверждение своих предположений они сообщают о том, что подобный огромный летающий в космосе объект был замечен в 2015 году китайцами, проживающими в провинциях Гуандун и Цзянси. Он также напомнил им гигантский мегаполис.

В Сети уже активно обсуждают данную информацию. Часть пользователей склонна считать это лишним доказательством того, что к Земле прибыла огромная флотилия инопланетян.

Скептики с этим не согласны. По их мнению, изображение на фото, обнаруженном уфологами, создано игрой солнечных лучей в облаках. Они утверждают, что подобное происходило уже неоднократно, но никаких фактов присутствия рядом с планетой внеземного разума до сих пор не установлено.

В NASA пока не дают комментариев по данному открытию уфологов.