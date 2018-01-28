В Великобритании разработали диету на основе гамбургеров и шашлыков

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В Великобритании известный тренер по фитнесу Джо Викс составил уникальную диету, в основу рациона которой входят гамбургеры и шашлыки. Теперь худеющим больше не нужно будет употреблять исключительно низкокалорийную пищу, утверждает Викс.

Джо Викс заявил, что разработал уникальный 90-дневный план, который включает в себя ежедневные тренировки, а также список продуктов, которые можно употреблять людям, желающим сбросить лишний вес. По словам тренера, даже худеющий человек может позволить себе съесть гамбургер или даже жирный шашлык, однако после такого приема пищи следует выполнить небольшую тренировку.

В Сети уже появились первые результаты учеников Викса, которые придерживали его рекомендаций. Невероятные снимки до и после похудения доказывают, что можно употреблять гамбургеры и шашлыки, но важно не пропускать тренировки.