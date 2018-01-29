Учёные: Антиоксиданты не помогут при боли в мышцах

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Учёные сообщают, что при боли в мышцах антиоксиданты не помогут. К такому выводу пришли специалисты, работающие в Университете Шеффилд Холлэм.

Речь идёт о болях в мышцах, возникших после того, как организм испытал интенсивную физическую нагрузку, безразлично, бытовую или спортивную. Смягчить неприятные ощущения пытаются разными способами, начиная с массажа.

Сейчас модным увлечением для этого стали антиоксиданты. Многие считают, что после их применения в самых разнообразных видах, мышцы смогут восстановиться намного быстрее.

Учёные пришли к заключению, что это не так. Они провели исследования, в которых приняли участие более тысячи человек с возрастом, начиная от 16 и до 55 лет. 90% из них были мужчины. Все они занимались каким-либо спортом и пытались восстанавливать свои мышцы различными антиоксидантами.

Исследователи сделали вывод, даже при высоких дозах их применения, антиоксиданты, практически, не влияли на скорость исчезновения болезненных процессов в мышцах.

В то же время, у некоторых участников, вследствие злоупотребления ими, возникали побочные эффекты. Такие, как несварение желудка, диарея или вздутие живота.

Поэтому специалисты рекомендуют не тратить деньги на приобретение антиоксидантов. По их мнению, намного проще сделать своё «нагрузочное» расписание более регулярным и равномерным.