Билл Гейтс потратил на создание суперкоровы 40 млн долларов

Вчера, 23:50

Миллиардер Билл Гейтс решил вложить свой капитал в создание суперкоровы. Цена финансового вопроса достигла 40 миллионов долларов, которые бизнесмен пожертвовал для работы ученых.

По рассказу самого бизнесмена Билла Гейтса, он решил заняться интересной деятельностью и согласился отдать часть своих доходов ради создания одной суперкоровы. Изначальная стоимость проекта составила 40 миллионов долларов. Инвестиции уже переведены на счет одной компании в Шотландии. Специалисты начнут разрабатывать селекцию данной суперкоровы.

Это новое уникальное животное сможет в четыре раза больше давать молока по сравнению с самой продуктивной европейской представительницей скота. Официальных данных о финише проекта пока не сообщается. Ученые уверены, что могут создать прототип такого животного, а расходы на это творение смогут окупиться буквально за несколько лет.