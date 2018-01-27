VistaNews.ru


Ученые: Зыбучий песок на луне Юпитера Европы мешает исследованию

Вчера, 22:40

Наличие зыбучего песка на поверхности луны Юпитера Европы может существенно препятствовать работе ученых. Из-за отрицательной поляризации модуля исследование объекта может быть затруднено.

Ученые заговорили о том, что в последнее время их насторожило. Эксперты заметили зыбучий инопланетный песок на поверхности луны Юпитера Европы. Это вещество создает глобальное препятствие для проведения специальной миссии для изучения небесного тела. Сотрудники центра полетов намерены отправить специальную экспедицию на Европу для детальной оценки ситуации. В космос отправится специальный робот, который питается солнечной энергией.

Прибор сфотографирует все, что есть на поверхности Европы, и предоставит взору ученых для анализа. По словам экспертов, они должны изучить поверхность луны Юпитера, чтобы понять настолько сложно колонизировать данный спутник.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.