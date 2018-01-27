Ученые: Зыбучий песок на луне Юпитера Европы мешает исследованию

Вчера, 22:40

Наличие зыбучего песка на поверхности луны Юпитера Европы может существенно препятствовать работе ученых. Из-за отрицательной поляризации модуля исследование объекта может быть затруднено.

Ученые заговорили о том, что в последнее время их насторожило. Эксперты заметили зыбучий инопланетный песок на поверхности луны Юпитера Европы. Это вещество создает глобальное препятствие для проведения специальной миссии для изучения небесного тела. Сотрудники центра полетов намерены отправить специальную экспедицию на Европу для детальной оценки ситуации. В космос отправится специальный робот, который питается солнечной энергией.

Прибор сфотографирует все, что есть на поверхности Европы, и предоставит взору ученых для анализа. По словам экспертов, они должны изучить поверхность луны Юпитера, чтобы понять настолько сложно колонизировать данный спутник.