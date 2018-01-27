К Земле летит метеор, который может привести к землетрясению в Европе

Вчера, 20:27

По данным Американского метеоритного общества (АМО), к Земле летит объект, физические свойства которого сходны с метеором. Небесное тело при падении на планету примерно 29.30 может привести к мощному землетрясению в Европе, как сообщает VladTime.

Учёные отмечают, что объект достаточно крупный, потому полностью в атмосфере планеты он не сгорит. Насчёт координат точности нет. Некоторые астрономы предполагают, что упасть метеор может не в Европе, а в Азии. Пока между Землёй и опасным небесным телом 72 тысячи километров, и на их преодоление объекту понадобится пара дней.

Эксперты предполагают, что это может быть осколок крупного метеорита, раньше якобы отколовшегося от того, что упал в Мичигане в США. Тогда магнитуда землетрясения составила 2 балла. Однако критики этой версии отмечают, что новый замеченный метеор слишком крупный, чтобы быть осколком именно того камня. Более точная информация о том, как движется объект, должна появиться 28 января.