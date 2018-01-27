Эксперты пояснили, почему утопающие теряют разум

Вчера, 19:50

Учёные нашли обьяснение, почему утопающие теряют разум. Нейроны мозга первые питаются запасами кислорода, также гибнут в первую очередь. Именно поэтому, если спасти человека из воды, его организм может работать, но заставить функционировать клетки в мозге практически нереально.

Мозг утопленника умирает через пять минут. Если человек ушёл под воду, у того, кто может спасти его, одна минута на то, чтобы вытащить из воды. В этом случае сохранится и интеллект, и сознание. Человек, который тонет, все силы направляет на своё спасение, поэтому не в состоянии подать сигнал тревоги.

Количество кислорода в крови уменьшается, желание делать вдох становится совсем неконтролируемым. Вода наполняет лёгкие. По причине отсутствия кислорода в первую очередь повреждается мозг. Если даже и удаётся вернуть утопленника к жизни, он попросту может не прийти в сознание.