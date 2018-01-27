Ученые заговорили о регулярности радиовсплесков в космосе

Вчера, 18:40

Радиовсплески в космическом пространстве стали в последнее время довольно активными и частыми. Это насторожило ученых, толкая их на разработку нового сверхчувствительного телескопа.

Эксперты уверены, что радиовсплески, которые стали повторяться с высокой регулярностью, вызваны в космосе нейтронной звездой вблизи черной дыры. Чтобы раз и навсегда получить точные разъяснения этого вопроса, ученые начали разрабатывать специальный телескоп. Это устройство будет обладать высокоточными технологиями определения сути радиовсплесков.

Таким образом, ученые смогут нормально наблюдать за этими частными процессами в космосе, а после этого сделать конкретный правильный вывод и не путаться в гипотезах. Радиовсплески в последний период начали случаться очень часто. К тому же эксперты уверены, что частота их происходит с точной периодичностью по неизвестным причинам.