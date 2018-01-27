Медики Тюмени восстанавливают зрение по новым методикам

Вчера, 18:26

Оказать помощь 6,3 тыс. пациентов с заболеванием глаукомы в Тюмени стало возможно, используя новые методики восстановления зрения. Тюменские медики применяют метод выжигания лазером нового образца открытоугольной глаукомы.

В Тюмени успешно завершились три операции по выжиганию лазером нового образца открытоугольной глаукомы. В результате процедуры проблема со зрением перестает беспокоить пациента. Известно, что обозначенная методика считается инновационной. Благодаря этой процедуре вскоре в регистре глаукомы в Тюменской области не будут состоять 6,3 тыс. пациентов.

Глаукома – хроническое прогрессирующее заболевание глаз, характеризующееся повышением внутриглазного давления, поражением зрительного нерва и необратимым снижением зрения, вплоть до слепоты.