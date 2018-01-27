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Уфолог нашёл на снимках NASA с Марса зубы ископаемого животного

Вчера, 17:27

Уфолог увидел на снимках NASA с Марса окаменелые зубы ископаемого животного. Скотт Уорринг специализируется на подборе доказательств наличия внеземной жизни.

Он предполагает, что на Красной планете когда-то была жизнь, а найденные зубы собственно и являются доказательством данной версии. Пока нет каких-либо комментариев в научном сообществе в сторону наблюдений уфолога.

Как говорит Скотт, если его теория относительно наличия зубов на поверхности Марса подтвердится фактами, научная и обычная общественность удостоится получить доказательства жизни на планете. Таким образом уфолог сможет порадовать скептиков.


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