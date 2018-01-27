Нибиру появилась на горизонте: Специалисты опасаются, что планета Х идёт на таран

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Нибиру снова волнует научные круги. Космические эксперты вновь заговорили о приближении коварной планеты Х к Земле.

О Нибиру, неподтверждённой девятой планете нашей Солнечной системы, оживлённо говорили конспирологи весь 2017 год. Каждый месяц виртуальные специалисты предсказывали её неминуемое приближение и катастрофу на Земле, из-за чего должно было погибнуть всё живое. Несмотря на то, что дата очередного апокалипсиса постоянно переносилась и смещалась во времени, конспирологи уверяли себя и остальную общественность в том, что гибели человечеству не избежать.

Год прошёл, Армагеддона вселенского масштаба не случилось, и вот в конце января уже 2018 года конспирологи вновь вспомнили о планете Х. Снова в сети стала появляться информация о том, что загадочную Нибиру уже можно увидеть на ночном небосводе нашей планеты, так как она в 10 раз больше Земли. Специалисты в этой области в качестве доказательства своих слов приводят участившиеся природные катаклизмы, которые в последние месяцы просто не дают нашей планете и её обитателям расслабиться.

Конспирологи также ссылаются на свидетельства древних жителей Вавилона, которые утверждали, что планета Х будоражит просторы нашей Солнечной системы раз в 2 000 лет. Подобное волнение окружающего пространства мудрецы Вавилона объясняли тем, что орбита Нибиру значительно отличается по характеристикам от привычных нашей науке объектов Вселенной.

Хоть официальная наука пока не подтвердила существование столь массивного девятого объекта Солнечной системы, учёные прикладывают немало сил, чтобы его обнаружить. Так, американские астрономы Майк Браун и Константин Батыгин не сомневаются в существовании Нибиру, так как аномалии, происходящие за Нептуном только её присутствием можно объяснить.

Впервые о планете Х, как о реальном астрономическом объекте, заговорили ещё в конце IXX века. Учёные точно рассчитали её местонахождение, просто предположив, что между Солнцем и Меркурием обязательно должен быть массивный космический объект планетарных масштабов. Планету, которую не представлялось возможным увидеть в телескопы того времени, окрестили Вулканом, однако в 1915 году теория относительности Альберта Эйнштейна ответила сразу на ряд вопросов, которые касались странного поведения Меркурия и о таинственном Вулкане забыли.

Вспомнили о неподтверждённой планете Вулкан или Нибиру уже современные американские специалисты. Работы в этой области активно ведутся, так как астрофизики не смотря на всю невероятность заявления конспирологов, всё же хотят хотя бы увидеть опасный объект и тогда уже установить, чем же в действительности он угрожает нашей планете.