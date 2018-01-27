Ученые выяснили, кто мотивирует девушек на получение образования

Сегодня, 16:19

Американские психологи, изучающие проблемы гендерного неравенства в некоторых сферах экономики, попутно выяснили, кто лучше всего мотивирует американок на получение образования. Оказалось, что на девушек действует личный пример известных женщин, который сумели преодолеть барьер мужского доминирования.

Ранее проведенные исследования показывали, что студентки колледжей предпочитают получать дальнейшее университетское образование на факультетах, окончание которых позволит им избежать неравной борьбы с мужчинами при трудоустройстве. Однако тенденции последнего времени показывают возросшее значение положительного примера.

Традиционное армейское правило «делай, как я» оказалось наиболее приемлемым для мотивации студенток в учебе. Масштабный эксперимент, проведенный учеными по нескольким направлениям, доказал, что даже самые робкие мечты студенток о блестящей карьере, например, в банковской сфере, перерастают в уверенность, если предмет им преподают женщины, состоявшиеся как авторитетные и успешные банкиры.