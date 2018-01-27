Ученые изобрели микро-роботов для доставки лекарств к органам

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В Германии ученые сделали еще один важный шаг в медицине и фармакологии. В Штутгарте были изобретены и разработаны микро-роботы, которые могут доставлять лекарственные препараты к любому человеческому органу.

Как сообщают исследователи, им удалось преодолеть препятствия, ранее стоявшие на пути подобных разработок. Это касается размера изделия, наделенного совершенно эксклюзивной программой, а также эластичности каркаса, позволяющей роботу совершенно безболезненно перемещаться в организме человека. Роботы размером в 4 миллиметра способны также захватывать в организме патогенные клетки.

По мнению ученых, такие устройства заменят капельницы и катетеры, которые болезненны для пациентов. Роботы могут попадать в организм, как обычные таблетки, так и сквозь миниатюрные отверстия в коже. При разработке исследователи применяли способ передвижения медуз и гусениц. Магнитные компоненты в оболочке позволяют легко управлять роботом.