Ученые из США почти создали искусственный аналог мозга

Сегодня, 14:31

Ученые из США заявили о создании первого полноценного аналога синапсов клеток головного мозга при помощи сверхпроводников и наборов магнитов, что дает возможность создать искусственный мозг.

Ученые из Национального института стандартов и технологий США сообщили, что при помощи искусственных синапсов стало возможным создать сложные сети из множества искусственных нейронов. Эти синапсы потребляют значительно меньше энергии для нормального функционирования, нежели настоящие. На данный момент нет ни одной аналогичной разработки, способной функционировать в таком же режиме. Ученые уже провели ряд успешных экспериментов и опытов с новым синапсом. Данная конструкция на передачу одного импульса буде затрачивать всего 1 аттоджоуль (10 в минус 18 степени джоуля), что в 10 000 раз меньше количества энергии, затрачиваемой нейроны.

Такая особенность позволит использовать разработку для создания невероятно сложных нейросетей и нейроморфных чипов, которые будут содержать в себе невероятно большое число синапсов, и по своей сложности будут соответствовать мозгу человека.

На данную разработку ученые затратили более 4 лет, но по их словам, результат того стоит.

Синапсы – специальные структуры, в которых при помощи молекул-нейротрансмиттеров происходит передача информации от одного нейрона к другому.