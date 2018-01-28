Учёные: "Гормон поцелуя" влияет на сексуальную жизнь женщин

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Гормон киспетин или "гормон поцелуя" влияет на сексуальную жизнь женщин. В Университете Льежа учёные Бельгии нашли новые свойства данного гормона.

По последним результатам исследований стало известно, что он в состоянии сделать более активными те области головного мозга, которые контролируют сексуальное желание и возбуждение. Раньше специалисты полагали, что вышеупомянутый гормон киспетин отвечает строго за половое созревание и урегулирование репродуктивной системы. Теперь же стали считать, что он может справляться с сексуальными расстройствами, такими, как низкое влечение и наоборот гиперактивное поведение. Для того, чтобы подтвердить свои опыты, учёные проводили эксперименты на грызунах. Было обнаружены феромоны, которые выделяются химией животных. Такой гормон передавался к другим нервным клеткам, нейронам. Результаты бельгийских экспертов подтверждают медики Германии. Оказалось, за взаимодействие процессов овуляции отвечает одна и та же молекула цеппетин. В итоге обнаружения новых свойств гормона киспетин станет возможным создать лекарства от сексуальных расстройств.