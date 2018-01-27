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Узбекистан намерен запустить собственный спутник

Сегодня, 14:04

В Узбекистане разрабатывается стратегическая программа по космическим разработкам. Первым этапом, по официальной информации, станет запуск собственного спутника связи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев еще в прошлом году объявил о намерениях республики выработать и осуществлять глобальную аэрокосмическую программу, которая будет включать в себя подготовку кадров, переориентацию промышленности и выделение значительных государственных субвенций. Уже в этом году первый спутник связи должен выйти на околоземную орбиту.

При этом власти Узбекистана не уточняют, при помощи какого носителя отечественный спутник будет выведен на орбиту. Пока что космические взаимосвязи республики остаются под секретом. Стратегическая программа по освоению космического пространства разработана на 17 лет. Судя по всему, Узбекистан ждет иностранных инвестиционных предложений. В качестве наиболее вероятного партнера эксперты рассматривают Индию.


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