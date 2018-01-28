VistaNews.ru


Старые дома переработают на стройматериалы с помощью грибов и бактерий

Сегодня, 03:45

Старые дома будут перерабатывать на стройматериалы с помощью бактерий и грибов. Новый способ предложил Крис Маурер, работающий в США архитектором.

Он полагает, если грибы и бактерии использовать в симбиозе, с их помощью старые дома могут быть переработаны в материал, который послужит основой для новых кирпичей или панелей. Раньше Маурер долго работал в африканских странах. С его слов, именно там он получил способности к нестандартному мышлению и старание выжать максимум из наличествующих ресурсов.

Когда он возвратился в США, его поразило, сколько строительного мусора каждодневно вывозится на свалки. Тогда он задумался, как его можно преобразовать в полезный продукт. Придуманную им технологию архитектор назвал Biocycler. В её основе лежит идея о том, что грибы и бактерии, взаимодействуя в своеобразном симбиозе, способны к созданию клейкого раствора. Он, в свою очередь, будет склеивать строительные отходы в формы, которые можно использовать при возведении новых построек.

Сейчас Маурер начал кампанию, чтобы собрать средства для создания мобильного резервуара, в котором и будет происходить новый технологический процесс. Прототип данной установки изобретатель предполагает создать до конца 2018 года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.