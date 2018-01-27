Япония создаст радар для поиска мусора в Космосе

Сегодня, 12:02

С 2013 года в Японии будет функционировать созданный более чувствительный радар JAXA. Суть работы новинки заключается в поиске мелкого мусора в Космосе от 10 см. На данный момент японцы уже используют JAXA, однако он находит мусор величиной от 1,5 метра.

Японские специалисты аэрокосмического агентства JAXA анонсируют начало создания нового усовершенствованного радара по поиску мелких фракций космического мусора. Под мелким подразумевается мусор от 10 см и более. На такой шаг исследователи Космоса решились после того, как мусор начал атаковать жителей Земли не только на планете, но и вокруг нее.

Если проект создания сверхчувствительного радара пройдет аппробацию, то появится возможность использовать его для поиска мусора на высоте до 2 тыс. км.