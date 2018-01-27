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В Дублине зафиксировали появление НЛО, который примерно на 30 секунд завис в небе, после чего сверкнул прожекторами и исчез. По словам очевидца, внеземной космолёт был замечен над одним из главных шоссе, как сообщает VladTime.

Об НЛО поведал пользователь социального новостного сайта Reddit. Он успел сделать снимок странного объекта, отметив, что сначала принял его за крупную звезду, но такая не стала бы резко двигаться и вспыхивать. Житель Дублина поинтересовался у других пользователей Reddit, что они думают о данном НЛО.

Некоторые согласились с тем, что это действительно может быть корабль пришельцев. Другие заявили, что в кадре, скорее всего, какой-нибудь метеорит или некое земное устройство. Третьи подумали, что фотография поддельная и сделанная, только чтобы привлечь внимание. Официальных комментариев от уфологов в настоящее время не имеется.