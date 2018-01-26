Ученые открыли единственный универсальный язык в мире

Вчера, 23:05

Ученые пришли к выводам, что универсальным языком, который все понимают, является музыка. После проведенного эксперимента жители 60 стран сошлись в единых показаниях и результатах.

В Гарварде специалисты решили определить, есть ли универсальный язык. После проведенного исследования практики сделали вывод, что именно таким выступает музыка. Как доказательство, ученые провели грандиозный эксперимент. В нем принимали участие жители 60 стран мира, примерное количество участников составило 750 человек. Кандидатам было предложено прослушать одинаковые композиции из разных жанров музыки.

Люди должны были ответить на вопросы о жанре, названии услышанного. После подведения итогов ученые Гарварда сделали уникальный вывод, что показания практически были одинаковы. В то время, как некоторые не смогли сказать название песни, жанры были угаданы с точностью до единицы. Поэтому специалисты уверены, что единственным универсальным языком общения выступает только музыка.