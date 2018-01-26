Ученые: Резкое похолодание на Земле вызвано явными вспышками на Солнце

Вчера, 21:45

Ученые утверждают, что наступление аномального холода на планете Земля стало причиной массовых вспышек на Солнце. Дело в том, что изменение положения на светиле может вызвать аномалии в климате.

По теории экспертов, вспышки на Солнце способны обеспечить прогревом некоторые территории Земли. Соответственно, в регионах Тихого океана происходят некоторые понижения температуры. Присутствует явление Эль-Ниньо. Последствиями этого события выступают перепады температурного режима в тропиках.

Ученые говорят, что явление Эль-Ниньо способно вызвать как засуху, так и резкое снижение температуры в некоторых областях планеты. Это можно наблюдать и сейчас, когда стремительный период холодной поры накрыл некоторые участки Земного шара. Специалисты утверждают, что именно к этому результату привели явные вспышки на поверхности Солнца, которые астрономы наблюдали уже прошлой осенью.