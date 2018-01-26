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Ariane 5 вывела на орбиту два новых спутника

Вчера, 21:05

Ракета-носитель Ariane 5 доставила на околоземную орбиту два спутника SES 14 и Al Yah 3. Запуск состоялся накануне, 25 января, в 01:20 мск.

Местом для старта стал космодром ЕКА во Французской Гвиане. Как передаёт европейская пресса, спутники Люксембурга и ОАЭ успешно вышли на орбиту и продолжили миссии, в то время, как связь с носителем была потеряна. Сейчас специалисты центра контроля полётами выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что компания Rocket Lab успешно осуществила запуск лёгкой ракеты-носителя Electron с частного космодрома в Новой Зеландии. Полигон на полуострове Махиа был обустроен на территории бывшей животноводческой фермы.


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