Учёные: Культура Запада развивает в людях нарциссизм

Вчера, 20:58

Учёные сообщили, что культура Запада направлена на то, чтобы развивать в людях такое явление, как нарциссизм. К такому выводу пришли исследователи, наблюдавшие за жизнью тех немцев, кто ранее были «западными» и «восточными».

Специалисты в ходе своих исследований установили, те из немцев, кто жили к западу от «стены», имеют, в среднем, более высокий уровень своего нарциссизма, в сравнении с «восточными» немцами, проживавшими долгое время в условиях социализма.

Это отмечено учёными, работающими в Медицинском университете Берлина. Тема различий в менталитете тех, кому внушали коллективистский склад ума, или западного индивидуализма, сейчас уже очень популярна среди экспертов тех государств, чьи народы была ранее разъединены. Примечательным является также то, что к различиям могла подталкивать и сельскохозяйственная культура, возделываемая местными жителями.

Учёные США пришли к выводу, что разность менталитетов жителей, обитающих на севере и юге Китая, обуславливается именно этим. Рис, производимый китайскими «южанами», «толкал» их к коллективизму, а пшеница, произрастающая на севере, побуждала местных жителей к индивидуализму и, вытекающему из него «нарциссизму.

Подобное сходство, точнее, различие, есть и среди штатов США, которые традиционно считаются демократическими или консервативными.