Нейросеть определила, что рукопись Войнича написана на иврите

Вчера, 20:03

Нейросеть определила, что рукопись Войнича была написана на иврите. Учёные Канады задействовали машинное обучение с целью расшифровать знаменитый текст автора на неизвестном языке.

На данный момент авторы утверждают, что они смогли перевести только первое предложение. Данный манускрипт являет собой 240-страничную книгу средневековья. Сопровождается огромным количеством иллюстраций. Здесь собраны и безымянные растения, и ритуалы неизученного значения.

По результатам радиоуглеродной проверки, материал, на котором написан вышеупомянутый манускрипт, относится к началу 15-го века. Тем не менее, нашлись и специалисты, которые считают данную рукопись мистификацией. В одном из отделов были обнаружены слова, подходящие к области ботаники, такие как свет, фермер, огонь, воздух.