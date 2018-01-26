На Марсе 3 млрд лет назад шел снег и текли реки

Вчера, 19:55

Ученые Кэтлин Скэнлон и Джеймс Хед выдвинули новую гипотезу. Так, по их данным можно предположить, что 3 млрд лет назад на Марсе шел снег и текли реки. Эти явления и стали причиной появления следов от «ручьев» и «русел».

Американские ученые воссоздали климатическую картину Марса прошлого. Предположительно, 3 млрд лет назад красная планета видела снег. После погодные условия менялись, и снежные покровы заменили реки, которые текли с гор в виде привычных человеку ручьев и русел. В результате этого изменения на Марсе сохранились сухие «водные артерии».

Информация об исследовании изложена в издании Geophysical Research Letters. Геофизики также отмечают, что их работа лишь предположение, и к сожалению проверить данные пока невозможно.