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На Марсе 3 млрд лет назад шел снег и текли реки

Вчера, 19:55

Ученые Кэтлин Скэнлон и Джеймс Хед выдвинули новую гипотезу. Так, по их данным можно предположить, что 3 млрд лет назад на Марсе шел снег и текли реки. Эти явления и стали причиной появления следов от «ручьев» и «русел».

 Американские ученые воссоздали климатическую картину Марса прошлого. Предположительно, 3 млрд лет назад красная планета видела снег. После погодные условия менялись, и снежные покровы заменили реки, которые текли с гор в виде привычных человеку ручьев и русел. В результате этого изменения на Марсе сохранились сухие «водные артерии».

Информация об исследовании изложена в издании Geophysical Research Letters. Геофизики также отмечают, что их работа лишь предположение, и к сожалению проверить данные пока невозможно.


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