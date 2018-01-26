Вчера, 19:33

В Аргентине в период бури появился НЛО, скрывающийся среди грозовых туч. Заснять его удалось местному теле- и радиоведущему Фернандо Фиггони, делающему фото приближающегося к городу Ла-Плата шторма, по информации VladTime.

Заметил артист НЛО не сразу, а когда пересмотрел потом все кадры. Фернандо Фиггони обнаружил на некоторых из них яркую точку, подобную летающей тарелке из представлений уфологов о космических кораблях пришельцев. Теледеятель из Аргентины выставил несколько фотографий в Сети, спросив у интернет-пользователей, наблюдали ли они такое, а также как бы они могли идентифицировать им замеченное.

Один из жителей Ла-Платы заявил, что ему в кадре тоже такое попалось, и добавил свой снимок НЛО, как доказательство. Другие заметили, что это точно не подделка, поскольку Фернандо Фиггони, как ведущий с хорошей репутацией, не стал бы портить её, гоняясь за дешёвой сенсацией.