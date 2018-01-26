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Учёные: В Мексике 7000 лет назад жила инопланетная цивилизация

Вчера, 18:44

В Мексике обнаружили доказательства жизни инопланетной цивилизации на Земле примерно 7 тысяч лет назад. Это предметы из коллекции Клауса Дона, представляющие собой странные фигуры с длинными лицами и круглыми глазами.

 Их нашли в древних пещерах, месторасположения не уточняется. Кроме фигур странных существ, были найдены и скульптуры, демонстрирующие, как транспортные средства пришельцев плавали под водой. Есть и совсем непонятные статуи, которые нельзя ни к чему отнести по описанию, как сообщает VistaNews.

Некоторые эксперты заявили, что это действительно доказательство либо того, что инопланетяне давно прилетали на Землю, и люди их даже видели, либо были особые человеческие расы, не дожившие до наших дней по неизвестным причинам. Есть и скептики, которые считают, что все статуи поддельные, и их показали только ради сенсации.


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