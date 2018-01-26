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Ученые создали цветные парящие голограммы из «оптической ловушки»

Сегодня, 16:27

Американские ученые создали трехмерные голограммы. С помощью «оптической ловушки» продемонстрировали технологию создания цветных картинок с разрешающей способностью, достигающей 10 микрометров. Размер голограмм составляет пару сантиметров, а частота их смены равна 12 кадрам/секунду.

 «Оптическая ловушка» помогла ученым создать голограмму. С таким заголовком журнал Nature первым рассказал о новинке. Разработка группы исследователей Университета Бригама Янга в США активно обсуждается критиками в мире. Известно, что экспериментаторам удалось продемонстрировали технологию создания цветных картинок с разрешающей способностью, достигающей 10 микрометров.

В Сети появилось видео, на котором виден размер голограмм. В среднем это 1-2 сантиметра. Частота смены движений равна 12 кадрам/секунду. Обеспечить такие опции помог дисплей, который занимается выполнением всех функций.


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