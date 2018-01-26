Ученые: Пластиковый мусор убивает кораллы

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По данным исследования, опубликованного в научных источниках, более 1 миллиарда пластиковых отходов находится в коралловых рифах, расположенных в Азиатско-Тихоокеаническом регионе. Предполагается, что число может увеличиться на 40% к 2025 году, что влечет за собой гибель кораллов.

Также есть факт, что данный мусор приводит к увеличению риска заболевания кораллов в 20 раз. Достаточно высока угроза обесцвечивания, что в будущем приведет к тому, что рифы просто погибнут. Известно, что пластиковый мусор может содержать в себе патогены, которые в свою очередь считаются причиной заболеваний коралловых рифов. Однако ученые еще до конца не выяснили влияние мусора на восприятие полипов к морским болезням.

Для выяснения этого вопроса морские биологи во главе с Джолеи Лэмбом изучили 125 тысяч кораллов на 150 рифах у побережья Мьянмы, Индонезии, Австралии и Таиланда. Как оказалось, чаще всего встречается пластиковый мусор размером больше 50 мм в диаметре, а его среднее количество доходит до 1,1 млрд.

Результаты наблюдения показали, что наименьшее количество мусора находится около Австралии, а наибольшее около Индонезии.

Лэмб заявил, что снижению смертности рифов может поспособствовать уменьшение количества пластикового мусора, попадающего в океан.