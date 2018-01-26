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Технология ProjectDR позволит врачам заглянуть под кожу пациентов

Сегодня, 14:22

Канадские ученые разработали новинку ProjectDR. Согласно описанию, технология позволяет врачам смотреть сквозь кожу пациентов. Разработчики создали ПО для системы, которая показывает доктору проекцию органов.

Ученым Альбертского университета удалось создать новейшую медтехнологию. Речь идет о ProjectDR. Новинка подразумевает использование системы для определения нарушений в работе внутренних органов человека. При использовании агрегата исследователи смогли воссоздать проективные возможности других технологий (МРТ, КТ), которые отодвигают необходимость оперативного вмешательства в тело пациента. На данный момент разработка не выпускается для нужд в повседневной жизни. Однако известно, что после получения патента возможен выпуск ProjectDR.

К слову, ранее уникальные протезы для сосудов создали ученые Кузбасса. После презентации новинки молодые исследователи получили гранты от президента РФ Владимира Путина на осуществление дальнейших исследований.


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