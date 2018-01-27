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Учёные создали биореактор для превращения отходов космонавтов в пищу

Сегодня, 04:15

Учёные создали биореактор для превращения отходов жизнедеятельности космонавтов в полноценную пищу. Это удалось инженерам и биологам, работающим в Пенсильвании.

Они смогли изобрести первый в мире биореактор, способный к преобразованию отходов жизнедеятельности космонавтов в пищу. Эта смесь состоит из полезных для организма жиров и белков.

Таким образом, пройден первый этап для того, чтобы утилизация биоотходов будущих астронавтов могла превращаться в массу, которую можно употреблять в пищу. Это окажется очень полезным при дальних космических путешествиях и при освоении Марса.

Учёные сообщают, для несведущих данная идея может выглядеть немного странной. В то же время у неё, по сути, нет отличий от спредов и паст, при изготовлении который используется пивное сусло или дрожжевой экстракт.

Как обеспечивать космонавтов пищей во время длительных полётов - является второй важнейшей задачей в области исследования Вселенной после преодоления влияния радиационного фона. Чтобы решить её, учёные используют два пути. Один из них – это создание пищи, которая будет высококалорийна и компактна с длительным сроком хранения. Второй – это самостоятельное производство её астронавтами.

Новые исследования идут дальше. Они позволят использовать в качестве пищи отходы жизнедеятельности космонавтов.


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