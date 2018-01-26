В Норвегии начали возводить самый большой корабль викингов

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Специалисты по кораблестроению начали возводить «Мюклебуст» в Норвегии. Речь идет о самом большом корабле викингов, длина которого составит 32 м, ширина – 6,5 м. Информацию сообщили в National Geographic.

Лучшие кораблестроители из Норвегии занялись реализацией проекта по возведению корабля викингов под названием «Мюклебуст». Особенность судна состоит в его размерах: длина – 32 м, ширина – 6,5 м. Оригинальная модель была обнаружена в 1874 году в Нордфьордейде. На данный момент остатки судна находятся в музее Бергена. Авторы предполагают, что копия сможет стать одним из экспонатов для музея или выставки по кораблестроению.

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