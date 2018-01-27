Уфологи: Информацией о лесах США заинтересовались инопланетяне

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Уфолог Скотт Уоринг прокомментировал новое видео с инопланетянами. По словам специалиста, гуманоиды заинтересовались информацией о лесах США. Скептики считают видео фотомонтажем и детской шалостью.

В Сети появилось видео на котором отчетливо виден корабль НЛО. Ролик набирает популярность. Причиной стало дневное время суток и отчетливое видение судна гуманоидов.

Известный уфолог Скотт Уоринг, просмотрев отснятый материал, уверяет в его подлинности и заинтересовался роликом. Так, по его мнению, инопланетяне собирают информацию о лесах и транспортных магистралях США. Скептики же не разделяют оптимизма уфолога и заявляют о том, что ролик это «творчество» ребенка, не так давно освоившего видеоредактор. Сами комментаторы могут оказаться агентами инопланетян, поэтому слова подобных комментаторов брать во внимание не стоит.

К слову, уфолог Streetcap1 сообщил на своем YouTube-канале о находке в кратере Тихо на Луне. Речь идет о солнечной панели, которая была обнаружена на спутнике в прошлогодней экспедиции.