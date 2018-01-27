VistaNews.ru


Уфологи: Информацией о лесах США заинтересовались инопланетяне

Сегодня, 00:45

Уфолог Скотт Уоринг прокомментировал новое видео с инопланетянами. По словам специалиста, гуманоиды заинтересовались информацией о лесах США. Скептики считают видео фотомонтажем и детской шалостью.

 В Сети появилось видео на котором отчетливо виден корабль НЛО. Ролик набирает популярность. Причиной стало дневное время суток и отчетливое видение судна гуманоидов.

Известный уфолог Скотт Уоринг, просмотрев отснятый материал, уверяет в его подлинности и заинтересовался роликом. Так, по его мнению, инопланетяне собирают информацию о лесах и транспортных магистралях США. Скептики же не разделяют оптимизма уфолога и заявляют о том, что ролик это «творчество» ребенка, не так давно освоившего видеоредактор. Сами комментаторы могут оказаться агентами инопланетян, поэтому слова подобных комментаторов брать во внимание не стоит.

К слову, уфолог Streetcap1 сообщил на своем YouTube-канале о находке в кратере Тихо на Луне. Речь идет о солнечной панели, которая была обнаружена на спутнике в прошлогодней экспедиции.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.