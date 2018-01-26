Виртуальный уфолог продемонстрировал пролетающий над Землей НЛО

Сегодня, 12:44

Виртуальный уфолог Streetcap1, регулярно публикующий на своем YouTube-канале видеодоказательства существования инопланетной расы, продемонстрировал снимки пролетающего над Землей НЛО. Скандальные материалы блогер традиционно позаимствовал у NASA.

Заметить «тарелку» инопланетян уфологу Streetcap1 удалось во время просмотра одной из видеозаписей космической жизни, сделанной американским агентством NASA. Якобы НЛО на мгновение появляется в кадре, после чего бесследно исчезает. На своем канале блогер опубликовал скриншот, на котором можно отчетливо разглядеть корабль пришельцев.

Запечатленный объект внешне напоминает летающий аппарат будущего из американских блокбастеров. Традиционно интернет-сообщество разбилось на 2 лагеря. Первые непоколебимо уверены в существовании инопланетной расы и подлинности видео, вторые называют ролик уфолога Streetcap1 «сказками для взрослых».