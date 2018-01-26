Учёные: Между жиром и раком груди существует взаимосвязь

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Учёные раскрыли взаимосвязь, существующую между раком женской груди и жиром. Как оказалось, у стройных женщин с относительно большим количеством данного вещества риск получить это заболевание намного выше, чем у тех, которые не обладают такими параметрами.

Ранее специалисты полагали, что риск многих заболеваний, в первую очередь, связан именно с массой тела. То есть, теоретически, при похудании многих заболеваний можно было с достаточной степенью вероятности избежать. Так считалось до данного момента. Результаты исследований, проведённых учёными, работающими в Корнеллском университете США, опровергли данное утверждение.

Как оказалось, наличие избыточного жира в организме может привести к раку груди даже тогда, когда у женщины идеальная фигура. То есть данный фактор не зависит от наличия избыточного веса. Изначально считалось, что именно он ведёт к раку груди, сахарному диабету, метаболизму и старению мозга.

Последние изыскания специалистов показали, что всё не столь однозначно. Они наблюдали около 3,5 тысячи женщин бальзаковского возраста на протяжении 16 лет. То, как часто они заболевали раком груди, и показало медикам связь данного фактора с весом и пропорциями жира в организме.