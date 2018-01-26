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Ученые: Годовалые дети могут воспринимать иностранный язык, как родной

Вчера, 23:45

Годовалые дети могут распознавать в иностранном языке средство коммуникации. В доказательство этого психолог Нью-Йоркского университета Афина Вулуманос создала отчет по эксперименту. По словам исследовательницы, такой феномен ориентироваться в речевом смысле общения связан с умением детей понимать мимику, жесты взрослых.

 Проводя эксперимент с 62 годовалыми детьми, психолог Афина Вулуманос ставила цель узнать, действительно ли малыши способны понять особенность речи взрослых. Также в ходе эксперимента были изучены особенности понимания родного и иностранного языков. Психолог в основу наблюдений положила гипотезу привыкания.

В итоге стало известно, что дети, несмотря на языковой барьер, суть коммуникации понимают. Исследовательница пришла к выводу, что еще до освоения способности говорить дети уже прекрасно понимают главную функцию языка.


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