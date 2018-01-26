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Ученые: Клещи тотально угрожают человечеству

Вчера, 22:45

Климатические перемены способствуют изменению экосистемы планеты и распространению таких представителей фауны как клещи, которые, как установили учёные, несут для человечества не меньшую опасность, чем лихорадка Эбола и бубонная чума. Именно они наряду с большинством насекомых сегодня являются переносчиками многих смертельных вирусов и инфекций.

Исследователи заявляют, что изучать роль клещей в распространении опаснейших возбудителей стали относительно недавно. При этом с момента, когда данное направление привлекло существенное внимание учёных, число опасных заболеваний, переносимых этими членистоногими, неизменно растет. В этой связи специалисты бьют тревогу и обращают внимание, что клещи всё ближе подбираются к местам обитания людей, неся с собой угрозу эпидемий. Сегодня их спокойно можно найти в тех регионах, где раньше их не замечали. Врачи подчёркивают, смертность от заболеваний, вызываемых вирусами и инфекциями, переносимыми ими, не меньше, чем у Эболы и бубонной чумы.

Ранее мы писали, что в период новогодних праздников москвичи столкнулись с массовым нашествием клещей, проснувшихся от спячки. Их жители столицы принесли в свои квартиры с живыми ёлками.


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