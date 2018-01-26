Возраст человека можно определить при помощи нейросети

Вчера, 23:35

Ученые научились определять возраст человека при помощи нейросети. Таких результатов добилась международная группа специалистов.

Международная группа ученых создала специальный алгоритм, который позволяет определить возраст человека по группе крови. Сообщается, что во время проведения данного исследования, специалистам пришлось проанализировать анализ крови более 120 тысяч человек, которые проживают в Канаде, Европе и Южной Корее.

Группа исследователей сообщает, что для построения правильного алгоритма по определению возраста, необходимо учитывать 20 показателей крови, которые в совокупности и помогают определить возраст человека. Ученые заверяют, что погрешность окончательного результата составляет всего шесть лет. Маркеры, которые необходимы для данного исследования стандартные и известны медикам в большинстве стран мира.

Сообщается, что в дальнейшем данная методика может быть использована для создания препаратов, которые замедляют старение человека. Ученые заверяют, что уметь определять возраст человека при помощи нейронных сетей – очень важный шаг в современной науке. Также известно, что в онлайн режиме уже доступен сервис, который даст возможность каждому человеку, который имеет свежий анализ крови, посчитать свой возраст.