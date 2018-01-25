Ученые: Миграция людей из Африки перенесена на 50 тысяч лет назад

Вчера, 23:56

Археологи из Израиля обнаружили самые древние останки Homo sapiens за пределами Африканского континента. Эта находка отодвигает миграцию людей из Африки на 50 тысяч лет назад, информирует издание Science.

В 2002 году в пещере Мислия студентом была обнаружена левая часть верхней челюсти. Об этом сообщил соавтор исследования Исраэль Гершковиц из Тель-Авивского университета. Установление возраста находки проходило тремя способами в нескольких лабораториях: уран-ториевым методом, термолюминесцентным и электрон-спин-резонансным датированием. Результаты были близки друг к другу: челюсть принадлежала человеку, жившему от 194 до 177 тысяч лет назад.

Все ранее найденные останки человека за пределами Африки свидетельствовали о том, что они существовали 90-120 тыс. лет назад. Исследования найденной челюсти доказывают, что миграция людей за пределы территории Африки началась на 50 тысяч лет раньше, чем предполагали ученые до того.

Кроме челюсти, ученые нашли возле пещеры каменные инструменты и другие артефакты, которые указывают на появление в то время современных людей.