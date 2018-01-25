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Ученые: Сэндвичи губят природу

Вчера, 23:05

От пристрастия жителей Британии к сэндвичам страдает природа. Ученые уверены, что вред окружающей среде от такого кулинарного шедевра намного больший, чем от радиации.

 Ученые из Манчестера проследили, чем чревато частое и массовое употребление сэндвичей жителями Британии и ее регионов. Оказывается, что любовь к этому продукту питания может негативно сказаться на окружающей среде. А патологическое влияние последствий может превышать негатив даже от воздействия радиации.

Главный вред окружающему миру от сэндвичей заключен в том, что в процессе производства этого блюда в атмосферу выделяется в десяток больше раз углекислого газа, чем от езды автомобилей по автодорогам региона. Особенно вреден сэндвич с куском свинины или бекона. В процессе исследования ученые поняли, что приготовление таких бутербродов дома намного экологически безопаснее, чем когда их готовят в ресторанах и фаст-фудах.


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