Генетики: Человек способен переварить насекомое

Вчера, 22:05

Генетики провели исследования, в результате которых стало известно, что человеческий организм способен переварить насекомых.

Данную информацию учёные определили благодаря изучению приматов, в том числе и человека. Оказывается, что в их организме есть ген, отвечающий за переваривание хитина, который содержится в насекомых. В ходе исследований биологи изучили 34 генома приматов. Паралоги – копии гена СНІА выявили в организме человека в количестве одной штуки. Как стало ясно, отвращение, при одной только мысли съесть насекомое никак не связано с возможностью организма его переварить. Наличие копии гена подтверждает факт того, что насекомые были важной составляющей питания предков.

У представителей долгопятовых, которые питаются насекомыми, гена СНІА в пять раз больше чем у человека. Также ученые отметили, что два миллиарда людей на Земле питаются насекомыми.