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Китайские учёные использовали оставленный американцами на Луне отражатель

Вчера, 20:18

Учёные из астрономической группы Юньнаньской обсерватории при Академии наук Китая провели уникальный эксперимент, измерив с помощью лазерного дальномера дистанцию до Луны, используя при этом уголковый отражатель, оставленный американскими астронавтами миссии «Аполлон-15».

Расчёты исследователей показали, что дистанция между участком лунной поверхности, где расположено указанное оборудование, и Юньнаньской обсерваторией составляло в период с 21:25 до 22:31 по пекинскому времени 22 января 2018 года 385 823,433-387 119,600 км. Помимо указанного отражателя, на Луне находятся ещё три подобных объекта – два американских и один советский.

Ранее мы писали, что к 45-й годовщине миссии СССР на Луну был опубликован отчёт о работе аппаратов «Луна-21» и «Луноход-2». Учёные продемонстрировали достижения советской науки тех лет в сфере освоения космоса.


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