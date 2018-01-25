Ученые перевели стрелки часов "Судного дня" на 30 секунд вперед

Вчера, 19:28

Ученые из Чикаго перевели часы «Судного дня» на 30 секунд. Теперь предполагаемый конец света наступит раньше полуночи на две минуты.

Уникальные часы «Судного дня» были созданы специалистами, чтобы прослеживать степень накала в мире и уровень развития ядерного оружия. Сократив время на 30 секунд, специалисты приблизили Ядерную ночь на две минуты. Последний раз аналогичную процедуру проводили в 1953 году.

В это время США и СССР разрабатывали испытание водородных бомб с разрывом времени в девятимесячный период. «Часы Судного дня» были разработаны в 1947 году, а уже в 1991 – отмечалось самое долгое отставание стрелок на 17 минут от Ядерной полуночи.