VistaNews.ru


Ученые перевели стрелки часов "Судного дня" на 30 секунд вперед

Вчера, 19:28

Ученые из Чикаго перевели часы «Судного дня» на 30 секунд. Теперь предполагаемый конец света наступит раньше полуночи на две минуты.

 Уникальные часы «Судного дня» были созданы специалистами, чтобы прослеживать степень накала в мире и уровень развития ядерного оружия. Сократив время на 30 секунд, специалисты приблизили Ядерную ночь на две минуты. Последний раз аналогичную процедуру проводили в 1953 году.

В это время США и СССР разрабатывали испытание водородных бомб с разрывом времени в девятимесячный период. «Часы Судного дня» были разработаны в 1947 году, а уже в 1991 – отмечалось самое долгое отставание стрелок на 17 минут от Ядерной полуночи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.